Міністерство цифрової трансформації запропонувало залучити українських редакторів до формування головної сторінки українського YouTube Music і YouTube. Наразі там забагато російського контенту, кажуть в міністерстві.

Така пропозиція прозвучала під час зустрічі очільника відомства та віцепрем’єра Михайла Федорова із віцепрезидентом Google з питань міжнародних справ та суспільної політики Караном Бхатія, інформує пресслужба.

Так, на зустрічі обговорили питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube.

“Зараз на стартових сторінках нашим користувачам пропонується російський контент, що є неприпустимим, коли в Україні йде війна. Тому запропонували Google залучити незалежних українських редакторів, які займатимуться підбором контенту“, — сповіщає міністерство.

Як на таку пропозицію відреагував представник техногіганта, не сповіщають.