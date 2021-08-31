Така пропозиція прозвучала під час зустрічі очільника відомства та віцепрем’єра Михайла Федорова із віцепрезидентом Google з питань міжнародних справ та суспільної політики Караном Бхатія, інформує пресслужба.
Так, на зустрічі обговорили питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube.
“Зараз на стартових сторінках нашим користувачам пропонується російський контент, що є неприпустимим, коли в Україні йде війна. Тому запропонували Google залучити незалежних українських редакторів, які займатимуться підбором контенту“, — сповіщає міністерство.
Як на таку пропозицію відреагував представник техногіганта, не сповіщають.
- Раніше на сторінці “Слуга народу — Луганщина” розмістили відредаговане фото з висаджування дерев на Донбасі. Зі світлини за допомогою фоторедактора прибрали ініціатора події — колишнього голову Львівської облради Олександра Ганущина.