Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.

Щоб долучитися до тестування, треба заповнити анкету, де потрібно вказати:

податковий номер заявника та власників/співвласників житла;

КЕП заявника та власників/співвласників житла;

право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості (з 2013 року).

Перевірити це та інформацію про співвласників можна тут. Крім того, заявник має бути старше 14 років.

Раніше послуга була доступна лише у семи містах, а зараз поширюєься майже на всю країну. Для жителів Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва та Херсона зазначена послуга буде доступна трохи згодом.