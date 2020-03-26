Міністерство цифрової інформації наступного тижня запустить мобільний застосунок для контролю за дотриманням карантину або самоізоляції.

Про це повідомив міністр Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Міністерство детально розібрало наявний досвід застосування цифрових інструментів для запобігання поширенню коронавірусу в Ізраїлі, Польщі, Південній Кореї, Італії, Японії, Китаї та Австралії.

“Одразу заспокою – жодного “великого брата” чи стеження за громадянами. Обов’язковий контроль для хворих та добровільний для самоізольованих через зняття у випадковий період часу геолокації та FaceID. Інакше епідемію не зупинити”, – йдеться в повідомленні.

Також застосунок давтиме змогу замовляти хворим продукти та ліки онлайн, повідомляти про стан здоров’я.

Крім того, Федоров зазначив, що наступним кроком стане запровадження у “Дії” можливості моніторингу можливого контакту з хворим.

“Ідея полягає у застосування широкої мережі qr-кодів в магазинах, таксі тощо. Якщо людина починає добровільно сканувати коди, то ми зможемо її попереджати про можливий контакт з хворим. Знову, ніякого геотаргетингу (стеження) тощо”, – пояснив він.

Також відомство планує запровадити онлайн-челендж HackCorona in Ukraine – національний конкурс проєктів/ідей від громадян, спрямованих на боротьбу з епідемією та підтримкою українців у цей час.

“Найкращі ідеї отримають фінансування на реалізацію. Збираємо від донорів хороший бюджет, щоб провести декілька циклів. В нас купа цифрових ідей та проєктів, але сьогодні колективний розум потрібен як ніколи. Це шанс проявити себе кожному. До журі челенджу увійдуть найкращі українські новатори та представники міжнародних донорів”, – додав міністр.