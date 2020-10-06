5 жовтня очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров представив додаток "Дія" версії 2.0. Наразі порталом "Дія" користується понад мільйон українців. Тут доступні 27 державних послуг та інформація з шести реєстрів у особистому Електронному кабінеті громадянина.

#Букви розповідають, що нового отримають українці у другій версії додатку.

“Дією” користується вже понад п’ять мільйонів українців. Тут доступні: ID-картка, біометричний паспорт, водійське посвідчення, техпаспорт, страховий поліс, студентський квиток.

Нові послуги на порталі “Дія”:

Будівельні послуги. Можливість розпочати та завершити будівництво об’єктів онлайн, що належать до категорії СС1 (кафе, приватні будинки, малі споруди). У липні Мінцифри запустило новий будівельний реєстр, і ним вже скористалися понад 18 тис. замовників будівництва.

Реєстрація ТОВ онлайн. У Мінцифри заявляють, що це найшвидша реєстрація бізнесу у світі. Подання заяви на порталі “Дія” забере всього 30 хвилин.

єМалятко онлайн. З 1 січня 2020 року ця послуга доступна офлайн у пологовому будинку або ЦНАПі. Нею скористалися понад 20 тисяч родин. Наразі Мінцифри намагається повністю перевести цей сервіс в онлайн.

Реєстрація місця проживання дитини від 14 років. Поки ця послуга доступна лише у Києві та Харкові.

Що доступне в оновленій версії:

Шеринг документів. Українці зможуть передавати копії документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження). Також з’явилася можливість поділитися технічним паспортом на авто.

Свідоцтво про народження дитини. Разом зі свідоцтвом про народження також відображатиметься і актуальне місце проживання дитини.

Довідка внутрішньо переміщеної особи. Вона буде доступна у цифровому вигляді для понад 1,5 мільйона громадян.

Цифровий ІПН (податковий номер). За допомогою цифрового шерингу документа його електронну копію можна буде передавати державним органам та бізнесу.

Штрафи за порушення ПДР і борги за виконавчими провадженнями. Користувачі отримують push-повідомлення у застосунку та можуть переглядати інформацію про порушення або наявність виконавчих проваджень на порталі. А найголовніше – можуть сплатити одразу в застосунку через Apple Pay/Google Pay або карткою.

Розробники планують додати до “Дії” оплату податків, відновлення документів, реєстрація ФОП і зміну реєстрації місця проживання.

Оновлення програми є в магазинах AppStore і Google Play.