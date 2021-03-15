Covid-19 Україна

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Мінцифри відхрестилося від поіменного списку критиків міністерства, що сплив у Мережі 

В Міністерстві цифрової трансформації відхрестилися від документа, в якому були зазначені імена критиків діяльності відомства. 

Понеділок, 15 березня 2021, 17:32

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит #Букв.

Як повідомлялося раніше, після суспільної дискусії довкола відкритих даних на сервісі Google Docs було створено документ, у якому, серед іншого, зібрано поіменний список тих, хто критикує відомство.

До того, як документ “Відкриті дані | для ознайомлення”, у якому ця інформація містилася, був видалений, серед осіб, що мали право на його редагування було помічено щонайменше двох, чиї імена збігаються з іменами чинних працівників Мінцифри. Крім того, документ було розміщено на домені міністерства.

Активістам, що увійшли до “списку критиків”, вдалося також зафіксувати, як перед видаленням документ було зачищено радницею з питань комунікацій очільника Мінцифри Юлією Абрамовою.

У відповіді #Буквам міністерство відмовилося підтверджувати або спростовувати причетність до створення документа, а також коментувати мету та обставини його створення.

Мінцифри зазначило, що оригіналом документа вважається примірник з “обов’язковими реквізитами” (електронний підпис автор тощо), а оскільки вказаний файл було видалено, перевірити їхню наявність не видається можливим.

“Враховуючи вищевикладене, а також те, що за словами запитувача: “документ “Відкриті дані | для ознайомлення” наразі видалено з сервісу Google Docs, Мінцифра не може підтвердити або спростувати наявність інформації, розміщеної за вказаним заявником посиланням, а також перевірити обов’язкові для електронного документа реквізити, деталі, учасників та іншу інформацію”, — йдеться в листі.

  • Раніше #Букви розповідали, що Міністерство цифрової трансформації запустило онлайновий сервіс для підприємців “Дія.Бізнес”, і сайти регіональних центрів у Харкові та Миколаєві при цьому розміщені на придбаних у Росії доменах і зареєстровані через московську фірму.
Теги: документи, Мінцифра, Мінцифри, критика

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