Міністерство економіки України підготувало проєкт постанови, який деталізує та унормовує критерії та порядок організації бронювання співробітників під час війни, відтак заброньовані працівники зможуть безперешкодно виїжджати за кордон.

Про це розповіла міністерка економіки України Юлія Свириденко в інтерв’ю Forbes.

За її словами, зараз цей проєкт постанови перебуває на погодженні. З урахуванням того, що це питання важливе, чутливе та дискусійне, воно потребує узгодження позицій і знаходження балансу всіх зацікавлених сторін.

“Зараз ця дискусія у самому розпалі. Щойно буде узгоджена позиція, Міністерство економіки вийде з відповідною комунікацією”, – наголосила Юлія Свириденко.

А також пояснила, що зараз новий закон дозволяє бронювати співробітників, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів, а також на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання.

До цього переліку також входять підприємства, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань, а також підприємства, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Крім того, міністерка економіки зазначила, що вже заброньовані працівники можуть перейти на новий формат після завершення їхнього терміну бронювання. Всі накази, які діють, є чинними весь період наказу.

Також Юлія Свириденко додала, що з урахуванням проєкту нової постанови про бронювання, окрема процедура “єВідрядження” втратила сенс, тому що заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів.

“Фінальне рішення залишається за Міноборони та Генштабом. Не може бути іншої позиції, бо в країні триває війна. У нас не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, наше завдання – допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо”, – підсумувала міністерка економіки України.

За її словами, Мінекономіки вже працює спільно з Мінцифри та Генштабом над переведенням бронювання в електронний формат.