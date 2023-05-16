Перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з Корейсько-українською асоціацією торгівлі та промисловості (KUATI) заявила, що держава зацікавлена в корейських інвестиціях для реалізації спільних проєктів для відбудови та відновлення національної економіки.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Повідомляється, що нині пріоритетними для співпраці між Україною та Кореєю є такі галузі, як електрика і водень, виробництво енергетичного обладнання, розвиток зеленої металургії, логістика, виробництво літію та батарей, електрокарів і міського транспорту.

За словами Свириденко, йдеться і про проєкти, які безпосередньо стосуються відбудови України, і такі, що спрямовані на розвиток економіки: житлове будівництво, відновлювана енергетика, виробництво акумуляторів, суднобудування, автомобільний, залізничний бізнес та виробництво спеціалізованої агротехніки.

Відтак міністерка запросила корейських виробників електромобілів та машинобудівників до співпраці. Наголошується, що вже досягнуті попередні домовленості про потенційне розміщення їхніх виробництв в Україні.

“За оцінками Світового банку, потреби для відновлення України вже складають понад $400 млрд, а фінансування проєктів розвитку, за оцінкою Мінекономіки, – понад $500 млрд. Інвестувати в розвиток України – це нові перспективи для корейського бізнесу і ми очікуємо на його участь у цьому процесі”, – наголосила Свириденко.

Крім того, вона запропонувала корейським компаніям розмістити свої виробничі потужності в тому числі в індустріальних парках, а також долучитися до розвитку індустріальних парків в Україні в якості їх керуючих компаній. Україна в свою чергу пропонує державні стимули у вигляді звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ на імпорт обладнання для підприємств-виробників.