Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

За словами Юлії Свириденко, новий механізм закупівель має збалансувати дотримання секретності та публічний контроль, але одночасно забезпечити безперебійність постачання. Обов’язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти харчування у відкритому доступі.

Міністерка економіки пояснила, що необхідно змінити підходи до державних закупівель продуктів у військовій сфері таким чином, щоб максимально розширити конкуренцію для постачальників.

“Саме конкуренція може забезпечити справедливі ціни та безперебійне постачання. Зараз ми працюємо над створенням окремого розділу в Prozorro саме для військових потреб. Наша основна мета – зробити все можливе задля того, щоб закупівлі їжі для армії відбувались ефективно, а постачання були своєчасними та якісними”, – розповіла Юлія Свириденко.

Своєю чергою, заступниця міністерки економіки Надія Бігун зазначила, що новий механізм закупівель може базуватися на принципах, що вже закладено в постанову №1275, яка регулює закупівлю речового майна.

За її словами, є пропозиція, розширити дію рамкової угоди для потреб оборони, що регулюється постановою №1275 для закупівель речового майна, на продукти харчування.

“А також одночасно ми опрацьовуємо технічну реалізацію рамкової угоди для потреб оборони в Prozorro. Ми пропонуємо Міноборони перейти від закупівлі “послуг харчування” до закупівлі “продуктів харчування з доставленням”. Крім того, є пропозиції змінити терміни укладання контрактів – укладати договір з постачальником будуть не на рік, як це робиться зараз, а на квартал”, – розповіла Надія Бігун.

Вона також пояснила, що у такому випадку не буде суттєвого впливу на ціни сезонного фактора, і постачальникам не потрібно буде закладати до контрактів такі великі ризики, як це відбувалось з цінами на овочі при формуванні пропозиції на рік.

Вона додала, що також Мінекономіки пропонує запровадити функцію перегляду лотів за регіонами, що дозволить залучити суттєво ширший ринок постачальників. За її словами, Мінекономіки максимально зацікавлене в якнайширшому залученні бізнесу до закупівель харчів для ЗСУ.

Зазначимо, що нещодавно в українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.

Згодом глава Міноборони України Олексій Резніков прокоментував поширену інформацію про закупівлю харчових продуктів для ЗСУ нібито за завищеними цінами. Він пояснив, що у 2023 році на забезпечення харчування передбачено десятки мільярдів гривень, і Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів.