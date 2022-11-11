Міністерство економіки України та найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock підписали меморандум про взаєморозуміння, яким погодили межі консультативного сприяння щодо розробки спеціальної платформи для залучення приватного капіталу до відновлення України та підтримки економіки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Відтак платформа зосередиться на мобілізації інвестицій у ключові сектори української економіки, з урахуванням потреби у відбудові внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

10 листопада 2022 року у Вашингтоні було підписано угоду, яка передбачає, що департамент BlackRock із консультацій щодо фінансових ринків (BlackRock Financial Markets Advisory) консультуватиме Мінекономіки щодо створення дорожньої карти впровадження інвестиційної платформи, до якої будуть залучати перш за все приватний капітал. Зокрема й щодо структури цієї платформи, повноважень та управління.

У відомстві пояснили, що меморандум офіційно закріплює попереднє обговорення можливостей залучення державних і приватних інвестицій в Україну, яке відбулося у вересні між президентом України Володимиром Зеленським і головою та генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком.

“Для нас дуже важливо продемонструвати всьому світові, що війна не забороняє інвестиції в Україну. Адже саме інвестиції є запорукою майбутньої швидкої та ефективної відбудови економіки. Тож ми покладаємо великі сподівання на співпрацю із BlackRock FMA. Сподіваємося, що ця “платформа відновлення” стане ефективним механізмом мобілізації вкладень у ключові сектори нашої економіки”, – заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Зазначимо, що BlackRock FMA надає провідну експертизу у сфері інвестицій та активів, управління ризиками та технологіями. А також має великий досвід консультування клієнтів офіційного сектора з питань ринків капіталу.