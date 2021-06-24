Про це на слуханнях в Комітету Сенату зі збройних сил заявила міністерка Дженніфер Гранхольм, повідомляє CNBC.
Гранхольм пояснила, що кошти збираються спрямувати на усунення цифрових проблем після постійного збільшення різного роду кібератак.
У 2021 році Конгрес виділив на цю сферу 157 мільйонів доларів. Тепер сума збільшилася через нові виклики, що постали після останніх кібератак.
Також Гранхольм сказала, що Міністерству потрібне фінансування для оновлення програмного забезпечення, наймання більшої кількості фахівців з кібербезпеки та на розроблення нової політики й стандартів кібербезпеки.
“Інцидент з Colonial Pipeline продемонстрував, що той факт, що в нас немає кіберстандартів для трубопроводів в секторі енергетики — це величезна діра, яку треба заповнити”, – сказала міністерка.
На її думку, в системі захисту від кібератак слід працювати в напрямі реагування на “нові тренди”. Вона пояснила, що компанія Colonial Pipeline була готова до вагомих кібератак за новітніми стандартами, але не очікувала, що хакери скористаються застарілими схемами.
Окрім запиту Міністерства енергетики, Білий дім просить Конгрес виділити 9,8 млрд доларів на федеральну цивільну кібербезпеку у 2022 фінансовому році. Це на 15% більше, аніж рік тому. В Пентагоні просять 10,4 млрд доларів на 2022 рік.
- Так, наприкінці минулого року сталася хакерська атака на федеральні відомства США, відома як злам SolarWind. У січні цього року американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють в атаці російських хакерів. У США вважають, що це було операцією зі збору розвідувальної інформації. Президент Microsoft Бред Сміт назвав атаку “найбільшою та найскладнішою в світі”. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.
- Також повідомлялося, що понад 20 тисяч організацій у США стали жертвами масштабної хакерської атаки через вразливість у програмі Microsoft для обміну повідомленнями Exchange Server.