У Міністерстві енергетики США підрахували, що на 2022 фінансовий рік їм потрібно додатково 201 млн доларів для поліпшення захисту від можливих кібератак на інфраструктурні об'єкти в країні.

Про це на слуханнях в Комітету Сенату зі збройних сил заявила міністерка Дженніфер Гранхольм, повідомляє CNBC.

Гранхольм пояснила, що кошти збираються спрямувати на усунення цифрових проблем після постійного збільшення різного роду кібератак.

У 2021 році Конгрес виділив на цю сферу 157 мільйонів доларів. Тепер сума збільшилася через нові виклики, що постали після останніх кібератак.

Також Гранхольм сказала, що Міністерству потрібне фінансування для оновлення програмного забезпечення, наймання більшої кількості фахівців з кібербезпеки та на розроблення нової політики й стандартів кібербезпеки.

“Інцидент з Colonial Pipeline продемонстрував, що той факт, що в нас немає кіберстандартів для трубопроводів в секторі енергетики — це величезна діра, яку треба заповнити”, – сказала міністерка.

На її думку, в системі захисту від кібератак слід працювати в напрямі реагування на “нові тренди”. Вона пояснила, що компанія Colonial Pipeline була готова до вагомих кібератак за новітніми стандартами, але не очікувала, що хакери скористаються застарілими схемами.

Окрім запиту Міністерства енергетики, Білий дім просить Конгрес виділити 9,8 млрд доларів на федеральну цивільну кібербезпеку у 2022 фінансовому році. Це на 15% більше, аніж рік тому. В Пентагоні просять 10,4 млрд доларів на 2022 рік.