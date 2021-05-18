Про це сповістили у пресслужбі міністерства.

Міністр Герман Галущенко направив відповідне звернення до НКРЕКП у зв’язку з набуттям чинності Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі”.

Цей закон тимчасово (до кінця року) надає НКРЕКП повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Новий очільник відомства, зазначив, що імпорт електроенергії з РФ та Білорусі суперечить стратегічним цілям України у сфері енергетики та потенційно загрожує енергетичній безпеці, й закликав комісію скористатися законним правом та заборонити постачання електроенергії з цих країн.

Нагадаємо, в лютому керівництво найбільших теплоелектроцентралей звернулося до прем’єр-міністра з відкритим листом, в якому закликали припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, а також скасувати штучні цінові обмеження на внутрішньому ринку.

В березні президент Литви Гітанас Наусєда під час виступу у Верховній Раді України закликав українську владу не купувати електроенергію з Білоруської АЕС.