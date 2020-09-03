Міністерство енергетики просить Кабінет Міністрів України виділити 140 мільйонів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом COVID-19 на відновлення реалізації інвестиційного проєкту “Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей”, що у Кіровоградській області.

Про це сказано в листі Міненерго до Кабінету Міністрів, який було оприлюднено експертною організацією StateWatch.

Міністерство енергетики зазначає, що під час створення Фонду боротьби з COVID-19 були скорочені видатки за бюджетною програмою підтримки будівництва Новокостянтинівської шахти. Тепер же відомство хоче, щоб скорочені бюджетні видатки були компенсовані за рахунок того ж Фонду боротьби з COVID-19.

Кошти мають намір витратити на будівництво Новокостянтинівської шахти державного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”, яке триває з 2010 року.

Зокрема, 140 мільйонів гривень з державного бюджету у відомстві планують витратити на:

5 мільйонів на виконання проєктно-вишукувальних робіт;

8 мільйонів на виконання гірничо-капітальних робіт;

58 мільйонів на придбання підземного гірничо-прохідницького та транспортного обладнання;

13,2 мільйонів на виконання робіт з будівництва транспортно-складського комплексу;

13 мільйонів на будівництво загальномайданчикових споруд,

42,8 мільйони на виконання робіт зі збільшення під’ємних можливостей ствола.

За даними Міненерго, реалізація інвестиційного проєкту дозволить збільшити видобуток уранової руди до 500 тис. тонн на рік та до 700 тонн у 2023 році виробництво уранового оксидного концентрату, а також створити близько 200 робочих місць та забезпечити надходження до державного і місцевого бюджетів 8,5 млрд грн.