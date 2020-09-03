Про це сказано в листі Міненерго до Кабінету Міністрів, який було оприлюднено експертною організацією StateWatch.
Міністерство енергетики зазначає, що під час створення Фонду боротьби з COVID-19 були скорочені видатки за бюджетною програмою підтримки будівництва Новокостянтинівської шахти. Тепер же відомство хоче, щоб скорочені бюджетні видатки були компенсовані за рахунок того ж Фонду боротьби з COVID-19.
Кошти мають намір витратити на будівництво Новокостянтинівської шахти державного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”, яке триває з 2010 року.
Зокрема, 140 мільйонів гривень з державного бюджету у відомстві планують витратити на:
- 5 мільйонів на виконання проєктно-вишукувальних робіт;
- 8 мільйонів на виконання гірничо-капітальних робіт;
- 58 мільйонів на придбання підземного гірничо-прохідницького та транспортного обладнання;
- 13,2 мільйонів на виконання робіт з будівництва транспортно-складського комплексу;
- 13 мільйонів на будівництво загальномайданчикових споруд,
- 42,8 мільйони на виконання робіт зі збільшення під’ємних можливостей ствола.
За даними Міненерго, реалізація інвестиційного проєкту дозволить збільшити видобуток уранової руди до 500 тис. тонн на рік та до 700 тонн у 2023 році виробництво уранового оксидного концентрату, а також створити близько 200 робочих місць та забезпечити надходження до державного і місцевого бюджетів 8,5 млрд грн.
- Раніше повідомлялось, що омбудсмен Людмила Денисова просить Кабінет міністрів виділити з фонду боротьби з коронавірусом 14,5 млн гривень, 3,5 з яких буде витрачено на новий сайт.