Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков зустрівся із заступницею генерального директора Генерального директорату з енергетики Європейської комісії Мехтільд Версдорфер. Сторони підписали робочий план на 2023 рік між ЄС та Україною у сфері енергетики.

Джерело: пресслужба Міненерго.

Документ спрямований на реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства.

“Сторони фокусуватимуться на реформах енергетичного ринку в Україні, які сприятимуть реконструкції енергетичної інфраструктури та об’єктів і спрямовані на декарбонізацію, перехід до чистої енергії та відбудову”, – йдеться у річному плані.

Водночас документ визначає низку напрямків для спільної роботи України та Єврокомісії. Серед них:

посилення енергоефективності;

ядерна безпека;

трансформація вугільних регіонів;

нафтові резерви;

інтеграція газового ринку та ринку електроенергії;

розвиток відновлюваної енергетики, наука й інновації.

“Ринок електроенергії в Україні буде розвиватися за європейською моделлю. Насамперед ми говоримо про перехід на чисту енергію з гарантіями енергетичної безпеки та доступності енергії для споживачів. Нам також потрібно прискорювати роботу над впровадженням технічних і регуляторних рішень, які дозволять розширити експортно-імпортні перетоки на кордонах та зроблять наші енергосистеми більш гнучкими”, – зазначив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

Відтак робочий план на 2023 рік передбачає, що Україна та ЄС вживатимуть необхідних заходів та сприятимуть збільшенню потужностей для торгівлі електроенергією.

Обидві сторони співпрацюватимуть над створенням умов задля підтримки виробництва відновлюваної електроенергії, а також над впровадженням заходів зі встановлення систем накопичення енергії на об’єктах відновлюваної енергетики та модернізації мереж.