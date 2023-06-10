Міністерство енергетики і Міжнародна енергетична агенція підписали домовленості про надання допомоги Україні для забезпечення стійкості та сталості українського енергосектору.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Біроль провели зустріч у Парижі.

Під час зустрічі наголошувалося, що енергетична безпека України – це невід’ємна складова енергетичної безпеки всього регіону. Саме тому концентрація міжнародних зусиль для стабілізації ситуації в Україні відіграє вагому роль для глобальної енергетичної безпеки.

Сторони підписали домовленості, що дозволять представникам Міжнародного енергетичного агентства надавати допомогу Міненерго для оперативного реагування для забезпечення стійкості та сталості українського енергосектору, особливо під час майбутнього опалювального сезону.

Зокрема, Герман Галущенко і Фатіх Біроль відзначили важливість посилення стійкості української енергетичної системи та необхідність зосередитися на оперативних питаннях для підготовки до проходження наступної зими.

Зазначимо, що у квітні електростанції почали щорічну ремонтну кампанію, яка є обов’язковою для підготовки до зимового періоду.

Зокрема, під час опалювального сезону 2022-2023 років російські загарбники здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об’єктах України.

Загалом понад 1200 ракет та дронів російські військові випустили по ключових енергетичних об’єктах України. З них понад 250 таки влучили у ціль, внаслідок чого 43% магістральних мереж було пошкоджено.

Крім того, усі теплові та гідроелектростанції зазнали різного ступеню ушкоджень від обстрілів РФ.

За оцінкою Світового банку й ПРООН, масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі, виняткові: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі “Укренерго” цьогоріч складають майже 1 млрд доларів. Жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення.