Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Уточнюється, що відповідне рішення було прийнято Дніпровським судом Києва 20 січня 2020 року.
Відзначається, що згідно з результатами психіатричної експертизи, на момент вчинення кримінального злочину чоловік не усвідомлював і не контролював свої дії.
Згідно з висновком лікарів, наразі психічний стан Белька також не змінився, тож він потребує медичних заходів у вигляді госпіталізації до спеціалізованого закладу.
- Раніше колишний військовослужбовець Олексій Белько заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його та державні установи. Бійці спецпідрозділів КОРД і “Альфа” затримали його.
- Пізніше було опубліковано відео затримання й допиту зловмисника.
- Міністерство у справах ветеранів заявило, що буде захищати інтереси “мінера”. На підтримку Белька виступив і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він звернувся до суду з клопотанням про мінімальне покарання для “мінера”.
- Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що особисто спілкувався зі злочинцем, але ніяких чітких і виразних вимог він не висував, а міністр у справах ветеранів Оксана Коляда сказала, що Белько просить вибачення у киян за свій вчинок.