Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Уточнюється, що відповідне рішення було прийнято Дніпровським судом Києва 20 січня 2020 року.

Відзначається, що згідно з результатами психіатричної експертизи, на момент вчинення кримінального злочину чоловік не усвідомлював і не контролював свої дії.

Згідно з висновком лікарів,  наразі   психічний стан Белька  також не змінився, тож  він потребує медичних заходів у вигляді госпіталізації до спеціалізованого закладу.

  • Раніше колишний військовослужбовець Олексій Белько заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його та державні установи. Бійці спецпідрозділів КОРД і “Альфа” затримали його.
  • Пізніше було опубліковано відео затримання й допиту зловмисника.
  • Міністерство у справах ветеранів заявило, що буде захищати інтереси “мінера”. На підтримку Белька виступив і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він звернувся до суду з клопотанням про мінімальне покарання для “мінера”.
  • Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що особисто спілкувався зі злочинцем, але ніяких чітких і виразних вимог він не висував, а міністр у справах ветеранів Оксана Коляда сказала, що Белько просить вибачення у киян за свій вчинок.