Олексій Белько, який погрожував мінуванням мосту метро в Києві, поміщений до психіатричної лікарні.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Уточнюється, що відповідне рішення було прийнято Дніпровським судом Києва 20 січня 2020 року.

Відзначається, що згідно з результатами психіатричної експертизи, на момент вчинення кримінального злочину чоловік не усвідомлював і не контролював свої дії.

Згідно з висновком лікарів, наразі психічний стан Белька також не змінився, тож він потребує медичних заходів у вигляді госпіталізації до спеціалізованого закладу.