20 січня Дніпровський райсуд Києва змінив запобіжний захід колишньому військовослужбовцю Олексію Бельку, який у вересні 2019 року погрожував підірвати міст Метро в Києві. Його відправлять до психіатричного закладу.

Про це повідомила прес-служба столичної прокуратури в Facebook.

Белька переведуть із СІЗО до психіатричного закладу.

“Згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік на момент скоєння кримінального правопорушення за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. За висновком лікарів, в даний час психічний стан останнього не змінився, в зв’язку з чим він потребує примусової госпіталізації в установу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом”, – розповіли в прокуратурі.

Прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець в коментарі hromadske зазначила, що не може розголошувати деталі висновку експертизи, проте додала, що провадження знаходиться на завершальній стадії.

“Саме провадження перебуває на завершальній стадії, найближчим часом матеріали будуть відкриті стороні захисту для ознайомлення”, – сказала прес-секретар.

Також, за інформацією Надії Максимець, зараз слідство визначається з медзакладом, куди направлять Олексія Белька на лікування.

“Це може бути лікарня в Глевасі або спецвідділення в лікарні на вул. Кирилівській (колишня Фрунзе)”, – зазначили в прокуратурі.

Адвокат підозрюваного Масі Найєм в коментарі пояснив, що зараз у провадженні змінений порядок досудового розслідування. Тепер слідчий повинен підготувати клопотання про застосування щодо Белька примусових заходів медичного характеру.

“Це і буде завершення досудового розслідування. Тобто мова йде не про притягнення Белька до кримінальної відповідальності, а про передачу його на лікування до психіатричного закладу, до лікування”, – зазначив Найєм.