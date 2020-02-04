У Києві засудили до двох років позбавлення волі чоловіка, який зробив неправдиве повідомлення щодо замінування станції метро "Нивки".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва в Facebook.

“За результатами підтримання державного обвинувачення прокурорами Київської місцевої прокуратури № 7 судом засуджений до позбавлення волі 33-річний житель Чернігова, який скоїв завідомо неправдиве повідомлення про замінування станції Київського метрополітену “Нивки”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що анонімне повідомлення про замінування метро надійшло до поліції 11 грудня 2019 року.

За результатами огляду станції вибухових пристроїв не було виявлено. При цьому довелося евакуювати з метрополітену 630 людей (пасажирів і персоналу).

Повідомляється, що дії “мінера” ​​були кваліфіковані за ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).

Згідно з вироком Деснянського районного суду зловмисник отримав покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.