Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва в Facebook.

“За результатами підтримання державного обвинувачення прокурорами Київської місцевої прокуратури № 7 судом засуджений до позбавлення волі 33-річний житель Чернігова, який скоїв завідомо неправдиве повідомлення про замінування станції Київського метрополітену “Нивки”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що анонімне повідомлення про замінування метро надійшло до поліції 11 грудня 2019 року.

За результатами огляду станції вибухових пристроїв не було виявлено. При цьому довелося евакуювати з метрополітену 630 людей (пасажирів і персоналу).

Повідомляється, що дії “мінера” ​​були кваліфіковані за ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).

Згідно з вироком Деснянського районного суду зловмисник отримав покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

  • Раніше колишний військовослужбовець Олексій Белько заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його та державні установи. Бійці спецпідрозділів КОРД і “Альфа” затримали його.
  • Пізніше було опубліковано відео затримання й допиту зловмисника.
  • Міністерство у справах ветеранів заявило, що буде захищати інтереси “мінера”. На підтримку Белька виступив і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він звернувся до суду з клопотанням про мінімальне покарання для “мінера”.
  • Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що особисто спілкувався зі злочинцем, але ніяких чітких і виразних вимог він не висував, а міністр у справах ветеранів Оксана Коляда сказала, що Белько просить вибачення у киян за свій вчинок.