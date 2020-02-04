Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва в Facebook.
“За результатами підтримання державного обвинувачення прокурорами Київської місцевої прокуратури № 7 судом засуджений до позбавлення волі 33-річний житель Чернігова, який скоїв завідомо неправдиве повідомлення про замінування станції Київського метрополітену “Нивки”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що анонімне повідомлення про замінування метро надійшло до поліції 11 грудня 2019 року.
За результатами огляду станції вибухових пристроїв не було виявлено. При цьому довелося евакуювати з метрополітену 630 людей (пасажирів і персоналу).
Повідомляється, що дії “мінера” були кваліфіковані за ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).
Згідно з вироком Деснянського районного суду зловмисник отримав покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.
- Раніше колишний військовослужбовець Олексій Белько заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його та державні установи. Бійці спецпідрозділів КОРД і “Альфа” затримали його.
- Пізніше було опубліковано відео затримання й допиту зловмисника.
- Міністерство у справах ветеранів заявило, що буде захищати інтереси “мінера”. На підтримку Белька виступив і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він звернувся до суду з клопотанням про мінімальне покарання для “мінера”.
- Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що особисто спілкувався зі злочинцем, але ніяких чітких і виразних вимог він не висував, а міністр у справах ветеранів Оксана Коляда сказала, що Белько просить вибачення у киян за свій вчинок.