Міністерство фінансів пропонує повернути поріг в 1,2 млн грн для стягнення транспортного податку з власників дорогих автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначається, чинна редакція Податкового кодексу передбачає, що транспортний податок платять власники авто у віці до п’яти років включно, середня ринкова вартість яких становить не менше 375 розмірів мінімальних заробітних плат.

У 2017 році, коли була ухвалена ця норма, мінімальна зарплата становила 3200 грн, а мінімальна вартість авто, за які сплачувався податок, складала 1,2 млн грн.

Але оскільки з 1 січня 2020 року мінімальна зарплата зросла до 4723 грн, вартість автомобілів, що підлягають оподаткуванню, зросла до 1,77 млн грн. У 2021 році мінімальна зарплата передбачена в розмірі 6 тис. грн, відповідно об’єктами оподаткування будуть легкові автомобілі вартістю 2,25 млн грн, підрахували в Мінфіні.

“Виходячи з вищенаведеного, значно знизилася кількість авто, з яких сплачується транспортний податок (за даними Мінекономіки, в 1,5 рази в порівнянні з 2019 роком), що негативно вплинуло на надходження до місцевих бюджетів, оскільки цей податок є місцевим”, — відзначили в Мінфіні.

У міністерстві вважають, що таким чином транспортний податок на розкішні авто втрачає своє фіскальне значення, тому міністерство пропонує повернутися до оподаткування дорогих авто вартістю понад 1,2 млн грн шляхом внесення змін до Податкового кодексу, встановивши середньоринкову вартість “розкішного авто” в 200 розмірів мінімальних заробітних плат.

Такий крок, заявили в Мінфіні, сприятиме наповненню бюджетів місцевих громад.