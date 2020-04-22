Міністерство фінансів виступає за введення базових нормативів, які зобов'яжуть "ПриватБанк" перераховувати до держбюджету 75% свого прибутку, а "Нафтогаз" — 95%.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час сьогоднішнього засідання уряду, трансляцію вів канал “Радіо Свобода”.

Так міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко ініціював розробку та подачу на розгляд уряду постанови про затвердження базового нормативу відрахувань частини доходу до держбюджету для компаній, власниками/співвласниками яких є держава.

У свою чергу міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, які обов’язкові відрахування до бюджету Мінфін пропонує затвердити в рамках цього нормативу для націоналізованого “ПриватБанку” та нафтогазової компанії “Нафтогаз”.

“Пропонується встановити базовий норматив для ПАТ” ПриватБанк “на рівні 75%, для НАК “Нафтогаз” —на рівні 95%”, – сказав Марченко.

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