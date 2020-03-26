Міністерство фінансів має намір скоротити майже на половину фінансування культури та кіно для боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив в Facebook нардеп від “Слуги народу”, голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

“Сьогодні мені стало відомо, що Мінфін України підготував рішення щодо секвестру держбюджету. Під приводом боротьби з кризою та під вивіскою “таємно”, більш ніж наполовину збираються урізати всі видатки на культурні проекти. Фактично Мінкультури залишають лише видатки на утримання – тобто зарплатню”, — повідомив нардеп.

Таке рішення, за словами Ткаченка, призведе до “смерті всієї креативної інструстріі”.

“Сотні тисяч людей залишаться без роботи. Зусилля витрачені для росту та розвитку культурних сфер, яких вдалося досягнути за останні роки, зійдуть нанівець. Ми відкинемось на кілька років назад. Мова йде про фактичну ліквідацію діяльності Держкіно, УКФ, Інституту книги, програми “зшивання країни”, діяльності творчих спілок, туризму, реставраційних робіт по захисту історико- культурної спадщини, програм інформполітики тощо”, — додав він.

Ткаченко наголосив, що розуміє, що для порятунку життів в умовах пандемії COVID-19 необхідне додаткове фінансування, але не вважає доцільним рішення відмовитися від витрат на розвиток культури з цією метою.

Як відомо, на потреби Міністерства культури у 2020 році закладено витрати у розмірі 15,1 млрд грн.

У коментарі виданню “Детектор медіа” Ткаченко уточнив, що Мінфін планує загалом скоротити фінансування Мінкультури майже на половину — на 7 млрд грн. У цю суму входять:

750 млн грн для Держкіно;

більш ніж 500 млн для будівництва музеїв Голодомору та Революції Гідності;

250 млн грн для творчих спілок;

500 млн грн для Українського Культурного Фонду;

150 млн грн для Інституту книги;

500 млн грн для програм інформполітики, “зшивання країни”, для молоді, на ремонти та реставрації.

“Це все далеко не повний перелік скорочень бюджету Мінкульту. До того ж, поки невідомо, що буде урізано в Міністерстві молоді та спорту, яких скорочення теж торкнеться”, — додав Ткаченко.