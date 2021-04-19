Міністерство фінансів наразі готує пакет змін до Податкового кодексу, аби боротися з тими, хто ухиляється від сплати податків.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів голова Мінфіну Сергій Марченко.

Міністр не уточнив, які саме зміни передбачаються, але зазначив, що вони будуть стосуватися ухилення від сплати податків.

“Ми готуємо пакет змін до Податкового кодексу. Найближчим часом будемо подавати. Я не буду поки розкривати деталі, але ми хочемо зробити так, щоб ті, хто був “дуже хитро зроблений”, платили податки в нашій країні… Всі, хто ухилявся від сплати податків через Податковий кодекс. Ми залатаємо прогалини, які були створені за останні роки”, – сказав Марченко.