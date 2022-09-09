У Міністерстві фінансів України повідомили. що у держбюджеті на 2023 рік не буде передбачено підвищення мінімальної зарплатні.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Як зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев в умовах воєнного стану пріоритетом державного бюджету на наступний рік буде сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави.

“У наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі із них будуть навіть збільшені. Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам”, – наголосив він.

Щодо мінімальної заробітньої плати, то у 2023 році вона залишиться на рівні грудня 2022 року, додав посадовець, яка згідно з джербюджетом-2022 становитиме 6700 гривень.