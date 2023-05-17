Джерело: Мінфін.
Станом на 17 травня 2023 року джерелами фінансування державного бюджету є військові облігації, кредити від Міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.
Загальний обсяг фінансування у 2023 році складає 23 мільярди доларів США або 841, 6 мільярдів гривень.
Так, від ЄС — 6 501 млн дол., облігації внутрішніх державних позик (включно з військовими облігаціями) — 6 136 млн дол., США — 4 750 млн дол.
Зауважимо, що державний бюджет є головним загальнодержавний фонд централізованих коштів за допомогою якого держава концентрує певну частку валового внутрішнього продукту та централізовано розподіляє її на розвиток національної економіки, для соціального захисту населення, утримання органів державної влади та управління, оборони країни.
- Протягом 2022 року Україна отримала близько одного трильйона гривень фінансової підтримки від партнерів. Завдяки цьому держава мала змогу вчасно здійснювати необхідні видатки. Згідно з даними уряду, найбільше коштів Україні надали США.
- Євросоюз передасть аграріям України 15,5 млн доларів. Кошти скерують на підтримку сільських домогосподарств, дрібних фермерів та малих підприємств, яку реалізує Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
- До державного бюджету України надійшли перші кошти, отримані за результатами вилучення об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів в Україні.
- До державного бюджету України не надходили кошти від вилучених в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів, зокрема, й від націоналізації корпоративних прав та фінансових активів в українських дочірніх компаній “Сбербанку” і “Веб.РФ”.