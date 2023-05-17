У Міністерстві фінансів України опублікували дані про джерела фінансування державного бюджету нашої держави на 2023 рік.

Джерело: Мінфін.

Станом на 17 травня 2023 року джерелами фінансування державного бюджету є військові облігації, кредити від Міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.

Загальний обсяг фінансування у 2023 році складає 23 мільярди доларів США або 841, 6 мільярдів гривень.

Так, від ЄС — 6 501 млн дол., облігації внутрішніх державних позик (включно з військовими облігаціями) — 6 136 млн дол., США — 4 750 млн дол.

Зауважимо, що державний бюджет є головним загальнодержавний фонд централізованих коштів за допомогою якого держава концентрує певну частку валового внутрішнього продукту та централізовано розподіляє її на розвиток національної економіки, для соціального захисту населення, утримання органів державної влади та управління, оборони країни.