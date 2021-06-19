Про це інформує видання “Економічна правда” із посиланням на висновок Міністерства фінансів України до розпорядження Кабінету Міністрів №583-р від 31 травня. Посилання на сам висновок опублікувало видання LB.ua.
Йдеться про розпорядження щодо заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці Незалежності України, яке було ухвалено Кабміном наприкінці травня.
У висновку Мінфіну в графі “Вартісна величина впливу на показники бюджетів”, зазначається, що реалізація всіх запланованих заходів та відзначення 30-ї річниці Незалежності “потребуватиме коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 5 423,2 млн грн, у тому числі додаткова потреба становитиме 840,5 млн грн”.
Тобто заходи з підготовки та відзначення 30-ї річниці Незалежності України, за оцінкою Мінфіну, обійдуться у понад 5,4 млрд гривень.
“Міністерство фінансів України отримало від центральних та місцевих органів виконавчої влади інформацію щодо фінансового забезпечення підготовки та відзначення 30-ї річниці Незалежності України. За результатами опрацювання зазначеної інформації додаткова потреба бюджетних коштів, необхідна для реалізації окремих заходів, включених до проєкту плану заходів, становить 1,6 млрд грн”, – йдеться у документі.
У Мінфіні вважають, що до проєкту плану заходів мають бути включені “лише заходи, що мають відповідне фінансове забезпечення”. Водночас їх реалізація має здійснюватися за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також “за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством”.
Як відомо, Кабінет Міністрів наприкінці травня затвердив план заходів із підготовки та святкування цього року Дня Прапора та 30-ї річниці Незалежності України.
У Києві, зокрема, планується військовий парад із залученням авіації та річкових катерів, а також артилерійський салют на Трухановому острові.
Крім того, заплановано: концерт; виставка військової техніки; проведення саміту Кримської платформи і саміту перших леді та джентльменів; урочисті заходи в регіонах тощо.
- Як відомо, в 2019 році Володимир Зеленський відмовився від проведення військового параду з нагоди Дня Незалежності. Він висловив думку, що “замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим”. Було прийнято рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим. Відмову від параду тоді критикували в політикумі, а українці писали петицію з вимогою все ж таки його провести. Замість параду зрештою провели “Ходу Гідності”.
- У жовтні минулого року стало відомо, що на честь тридцятого Дня Незалежності України у 2021 році у Києві відбудеться військовий парад.
- 20 травня цього року, на пресконференції з нагоди двох років президентської каденції, Володимир Зеленський анонсував проведення великого військового параду з нагоди святкування 30-річчя Незалежності України.