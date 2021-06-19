Про це інформує видання “Економічна правда” із посиланням на висновок Міністерства фінансів України до розпорядження Кабінету Міністрів №583-р від 31 травня. Посилання на сам висновок опублікувало видання LB.ua.

Йдеться про розпорядження щодо заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці Незалежності України, яке було ухвалено Кабміном наприкінці травня.

У висновку Мінфіну в графі “Вартісна величина впливу на показники бюджетів”, зазначається, що реалізація всіх запланованих заходів та відзначення 30-ї річниці Незалежності “потребуватиме коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 5 423,2 млн грн, у тому числі додаткова потреба становитиме 840,5 млн грн”.

Тобто заходи з підготовки та відзначення 30-ї річниці Незалежності України, за оцінкою Мінфіну, обійдуться у понад 5,4 млрд гривень.

“Міністерство фінансів України отримало від центральних та місцевих органів виконавчої влади інформацію щодо фінансового забезпечення підготовки та відзначення 30-ї річниці Незалежності України. За результатами опрацювання зазначеної інформації додаткова потреба бюджетних коштів, необхідна для реалізації окремих заходів, включених до проєкту плану заходів, становить 1,6 млрд грн”, – йдеться у документі.

У Мінфіні вважають, що до проєкту плану заходів мають бути включені “лише заходи, що мають відповідне фінансове забезпечення”. Водночас їх реалізація має здійснюватися за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також “за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством”.

Як відомо, Кабінет Міністрів наприкінці травня затвердив план заходів із підготовки та святкування цього року Дня Прапора та 30-ї річниці Незалежності України.

У Києві, зокрема, планується військовий парад із залученням авіації та річкових катерів, а також артилерійський салют на Трухановому острові.

Крім того, заплановано: концерт; виставка військової техніки; проведення саміту Кримської платформи і саміту перших леді та джентльменів; урочисті заходи в регіонах тощо.