Міністерство фінансів України підготувало законопроєкт “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”, в рамках якого пропонує оподатковувати всі автомобілі, вартість яких перевищує 1,2 млн гривень.

Про це Мінфін повідомив у відповіді на запит #Букв.

У міністерстві наголосили, що цей проєкт закону розроблено з метою забезпечення збалансованості бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства.

“Цим законопроєктом, зокрема в частині транспортного податку, передбачається зменшити поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів, які є об’єктом оподаткування цим податком, з 375 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (в умовах 2021 року, з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати 6000 гривень, поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів зменшиться з 2250 тисяч грн до 1200 тисяч гривень)”, – повідомили у Мінфіні.

Враховуючи те, що розмір мінімальної заробітної плати в Україні становить 6 тисяч гривень, Мінфін пропонує оподатковувати легкові транспортні засоби вартістю понад 1,2 млн гривень або 43 тисячі доларів.

При цьому у відомстві наголосили, що законопроєкт не передбачає змін ставки транспортного податку.

Наразі він знаходиться на погодженні у зацікавлених центральних органів виконавчої влади. Після проведення процедури погодження, а також правової експертизи Міністерством юстиції України, законопроєкт направлять на розгляд Кабінету Міністрів.