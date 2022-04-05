Про це повідомляє пресслужба Мінфіна РФ.
У Міністерстві фінансів очікували, що отримають в березні 790 мільярдів рублів, проте фактичне надходження менше більш ніж на третину.
За версією відомства, недоотримання у федеральний бюджет зумовлено відхиленням обсягів експорту газу прогноз також нижчою динамікою надходжень у рамках режиму ПДВ і зростанням відшкодування акцизу на нафтову сировину, зокрема у зв’язку зі зміною структури окремих елементів оподаткування. Звісно, чому впали обсяги експорту і т.д. у Мінфіні РФ не вказали.
Також, як заявили у відомстві, “у зв’язку з тимчасовим призупиненням на 2022 рік окремих положень бюджетних правил, пов’язаних з використанням додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету”, РФ не купуватиме іноземну валюту та золото.
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