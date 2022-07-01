Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США повідомило про заблокування майна компанії "Heritage Trust" у штаті Делавер, у якій російський олігарх Сулейман Керімов володіє майновою часткою, а саме активами на суму понад мільярд доларів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби мініфіну США.

Зазначається, що після заблокування трасту Керімов не зможе користуватись своїми активами. Окрім цього, всі запровадження обмеження також стосуються і компанії “Heritage Trust” загалом.

Обмеження передбачають заборону всіх транзакцій на території США та у межах (чи транзитом) США, які пов’язані з заблокованою особою та її майном. Зокрема це стосується внесення будь-якого вкладу або надання коштів, товарів чи послуг заблокованим особам чи на їхню користь. Також заборонено отримувати вклади, кошти товари чи послуги від заблокованої особи.

Компанія “Heritage Trust” була створена у липні 2017 року з метою вкладень та керування активами Керімова у США. Тобто, ще до того, як Керімов потрапив під санкції Сполучених Штатів.

Однак з 6 квітня 2018 року Сулеймана Керімова призначили членом Ради Федерації Федеральних Зборів РФ, що викликало конфлікт інтересів. Після призначення в російському уряді Керімов зберіг володіння в “Heritage Trust”, через що компанію заблокували.

Окрім цього, бенефіціаром “Heritage Trust” є Руслан Гаджієв – племінник Керімова та депутат Держдуми РФ, проти якого США також запровадили санкції.

“Міністерство фінансів продовжує використовувати весь спектр наших інструментів, щоб виявляти та підривати діяльність тих, хто намагається ухилитись від наших санкцій та приховати свої доходи, отримані нечесним шляхом”, – наголосила очільниця мінфіну США Джанет Л. Єллен.

Вона додала, що відомство буде використовувати всі можливості, щоб застосовувати багатоцільові санкції проти осіб, які фінансують та отримують вигоду від повномасштабної війни РФ проти України.