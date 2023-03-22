Міністерство фінансів Сполучених Штатів ввело санкції проти компаній в Ірані й Туреччині за причетність до іранської програми виробництва балістичних ракет і дронів.

Про це сповіщає “Голос Америки”.

Зазначено, що чотири юридичні й три фізичні особи беруть участь у закупівлі обладнання для безпілотників та озброєння, включно з двигунами європейського походження,. Ця закупівельна мережа діє від імені Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану, яке контролює кілька фірм, що займаються розробкою БпЛА та балістичних ракет.

“Добре задокументоване розповсюдження Іраном БпЛА й традиційних озброєнь своїм довіреним особам продовжує підривати як регіональну безпеку, так і глобальну стабільність”, – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Також він додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть викривати іноземні мережі закупівель у будь-якій юрисдикції, яка підтримує військово-промисловий комплекс Ірану.

Наголошено, що нові заходи американського Мінфіну означатимуть, що все майно та інтереси у власності підсанкційних фізичних та юридичних осіб у Сполучених Штатах буде заблоковано, а їхні транзакції заборонять на території США. Під обмеження можуть потрапити й будь-які фінустанови, які надаватимуть їм послуги.