Про це повідомили в прес-службі УКФ.

Напередодні стало відомо, що міністерство фінансів урізав фінансування грудневих витрат через недовиконання державного бюджету. Так Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив Держказначейству припинити фінансування будь-яких програм, крім захищених статей держбюджету (зарплати, пенсії, соцвиплати).

У четвер, 19 грудня, Казначейством було припинено проведення платежів і реєстрації грантових коштів Українського культурного фонду. У зв’язку з цим Фонд звернувся до відповідних міністерств для отримання роз’яснень.

“Ми схвильовані інформацією … про припинення проведення Казначейством платежів та реєстрації бюджетних зобов’язань по видатках, зокрема, грантових коштів Українського культурного фонду. … Фонд звернувся до відповідних міністерств для надання роз’яснення цієї ситуації, поки ми не отримали офіційної відповіді”, — йдеться в повідомленні.

При цьому у Фонді зазначають, що на їх рахунках достатньо коштів, щоб здійснити виплати, однак платежі припинені Міністерством фінансів.

“В УКФ достатньо коштів на рахунках. Адже, плани асигнувань були затверджені Міністерством фінансів ще на початку року. Згідно цих планів та режиму оплат бюджетних коштів, встановлених 117 Постановою Кабміну, УКФ і здійснює оплати. Блокування оплат Мінфіном суперечить цим планам, однак ми працюємо над вирішенням цього питання з профільними Міністерствами”, — наголосили в УКФ.

У Фонді також повідомили, що здивовані таким рішенням Мінфіну, оскільки там були заздалегідь поінформовані про те, що УКФ виробляє виплати частинами протягом року.

“У нас все згідно планів, все зареєстровано в Державному казначействі. Рішення Міністерства фінансів справді було неочікуваним щодо призупинення платежів в кінці року, адже саме Мінфін і затверджував нам план асигнувань і розумів особливості грантодавця, адже УКФ керується 117 Постановою Кабміну, яка і встановлює оплату частинами. Тому наразі комунікуємо з Міністерствами щодо виконання зобов’язань”, — додали в УКФ.

Як стало відомо #Буквам, станом на вечір 19 грудня зупинені всі виплати УКФ. Фонд не може розплатитися з підрядниками за вже виконані роботи по поточних проектах, а також виплатити зарплати співробітникам.

Куратори проектів, виплати яким не були здійснені, б’ють на сполох. Зокрема, PR-менеджерка Тома Лазаренко повідомила, що її проект не отримує фінансування вже третій місяць, і пояснення, надані владою, не здаються їй переконливими.

“Після таких штук взагалі не хочеться працювати в культурі та дарувати державі ідеї, за які доводиться вибивати свої ж дуже складно зароблені гроші. Виглядає як підстава з погано сфабрикованими поясненнями для баранів”, — написала вона в фейсбук.

Також обурення висловила юрист Ольга Сімсон, проект якої теж не був профінансований.

“Замороження бюджету, призупинення виплат? Такого не було з часів уряду Азірова! І не потрібно прикриватися курсом валют, це смішно для адекватної частини людей, які здатні мислити, а не фанатіти. І можете сприймати це як загрозу. Думаю до мене приєднаються ті, хто також ризикує залишитися без бюджетних грошей, які чесно відпрацювали в минулому році”, — підкреслила вона в пості на фесбук.

Довідка. Український культурний фонд (РКФ) — державна установа, створена в 2017 році для сприяння розвитку національної культури та мистецтва в країні. Діяльність фонду, згідно з чинним законодавством, спрямовується та координується Міністерством культури України. Фонд надає фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій за рахунок державного бюджету. Виділення коштів відбувається на конкурсній основі.