Джерело: Міністерство фінансів України.

У відомстві нагадали, що вчора Путін у своїй промові заявив, що РФ повністю фінансувала ПВК “Вагнер” з федерального бюджету і виплатила “86 262 000 000 рублів (близько 1 млрд доларів США) грошової підтримки та винагород <...> і 110 179 000 000 рублів (близько 1,3 млрд доларів США) страхових платежів” за минулий рік.

ПВК “Вагнер” – військова організація, заснована у 2014 році, яка використовує терористичну тактику по всьому світу. Естонія, Литва та парламент Франції визнали її терористичною організацією. Французький парламент закликав ЄС офіційно визнати російську групу найманців “Вагнер” терористичною, і є ознаки того, що Велика Британія також планує визнати цю компанію терористичною. США запровадили санкції проти “Вагнер” як транснаціональної злочинної організації.

Враховуючи, що компанія фінансується безпосередньо з російського державного бюджету, будь-яка компанія, що працює в межах російської юрисдикції, наражається на ризик сприяння тероризму та фінансуванню організованої злочинності.

Міжнародні компанії, які продовжують вести бізнес і сплачувати податки в Росії, опосередковано сприяють фінансуванню “Вагнер”. Фінансові установи та інші суб’єкти за межами Росії, які мають справу з коштами, отриманими з Росії, стикаються з високим ризиком несвідомої участі в незаконній діяльності, пов’язаній з “Вагнер”, та відмиванням незаконних коштів, отриманих “Вагнер” через їхню злочинну діяльність у різних країнах, допомогу в постачанні та фінансуванні злочинного угруповання, а також участі в незаконній торгівлі.

Відтак, міністр фінансів України Сергій Марченко закликав Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force – FATF) та світову фінансову спільноту зайняти консолідовану позицію для протидії загрозі цілісності світової фінансової системи та міжнародного бізнесу з боку Росії.

“Фінансування Росією ультранасильницької ПВК “Вагнер” більше не є секретною інформацією. Фінансуючи “Вагнер”, Росія експортує тортури, зґвалтування та масові вбивства по всьому світу. Це не лише порушує стандарти FATF, але й становить серйозний виклик глобальному миру та безпеці. Не в змозі належним чином накласти санкції на Росію і зберігаючи для РФ доступ до світової фінансової системи, ми сприяємо подальшому руйнуванню і підриваємо міжнародний порядок, встановлений для захисту всіх нас”, – заявив очільник Мінфіну.