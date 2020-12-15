Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам сім випусків цінних паперів в національній валюті та два — в іноземних валютах. Строк обігу державних облігацій в гривні – 3 місяці, 6 місяців, 7 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 3 роки та 5 років, в доларах США — 1 рік і в євро – 1 рік.

Таким чином було здійснено рекордне залучення коштів на фінансування державного бюджету в сумі 51,39 млрд гривень. Серед них 42,1 млрд — від розміщення державних цінних паперів в національній валюті.

“Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 10,0%, 6-місячних – 10,5%, 7-місячних – 10,75%, 1-річних – 11,56%, 1,5-річних – 11,7%, 3-річних – 11,98%, в той час, як 5-річних – 12,18%”, — зазначили в Мінфіні.

Від розміщення ОВДП в іноземній валюті було залучено $266 млн та €56,7 млн. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП в доларах США склала 3,8%, а в євро – 2,5%.