21 вересня Міністерство фінансів України за результатами тендеру замовило два легкові автомобілі з електричним двигуном на загальну суму 2,09 мільйона гривень. Постачання здійснюватиме ТОВ "Автоберег".

Про це свідчать дані системи Prozorrо.

Як зазначено у договорі, фірма поставить два електрокари Hyundai Ioniq EV. Один у комплектації Premium коштує 900 тисяч гривень, а другий у комплектації TOP – 1,05 млн гривень.

Фінансування замовлення здійснюватиметься коштом державного бюджету.

Відомо, що електрокари матимуть запас ходу 311 км, подушки безпеки, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, задні паркувальні сенсори. Крім того, у Hyundai Ioniq TOP буде шкіряна оббивка сидінь, підігрів задніх сидінь, навігаційна мультимедійна система з кольоровим сенсорним 10,25″ LCD монітором (RDS-радіо, MP3, DAB), преміальна акустика INFINITY (підсилювач + 6 динаміків + центральний динамік + сабвуфер).

Крім того, передбачено додаткову комплектацію вартістю 140 тисяч гривень. А це: зимова гума, сталеві диски, килимки, тонування скла, автомобільний комплект (вогнегасник та аптечка), кабель для зарядки електрокару.

Зазначимо, що у салоні Hyundai Ioniq Premium можна придбати за 982 тисячі гривень. Водночас Ioniq у комплектації TOP коштуватиме не менш як 1,05 млн гривень.