Міні-серіал телеканалу HBO "Чорнобиль" про Чорнобильську катастрофу отримав сім премій Британської академії кіно і телевізійних мистецтв у сфері телебачення (BAFTA).

Про це повідомляє видання Variety.

Список всіх переможців і нагород можна також подивитися на сайті премії.

Серіал “Чорнобиль” спільного виробництва американського каналу HBO і британського Sky Atlantic, знятий американським режисером Йоханом Ренком, потрапив у шорт-ліст премії BAFTA TV 2020 відразу в 14 категоріях, у тому числі і як “Кращий міні-серіал”.

У підсумку серіал завоював сім нагород: за кращу режисуру (фікшн); оригінальну музику; в категорії “Фотографія і світло: фікшн”, в категорії “Кращий продакшн-дизайн”; “Звук: фікшн”; “Редактура: фікшн”; за костюми.

Варто відзначити, що нагородження мало відбутися ще навесні, але було перенесено через пандемію коронавірусу. Через неї ж захід 17 липня провели в онлайн-режимі.

Кращих акторів, ведучих, а також телепрограми в певних жанрах за версією BAFTA назвуть 31 липня.

BAFTA TV Awards – щорічна премія, яка вручається Британською академією телебачення і кіномистецтва з 1955 року за видатні заслуги в галузі телебачення. Вона є аналогом американської нагороди “Еммі”.

Варто відзначити, що в 2000 році телевізійні премії Британської академії були поділені на дві окремі категорії (їх лауреатів оголошують в різні дні). Преміями в сфері телемайстерності (BAFTA TV craft Awards) відзначаються досягнення в окремих аспектах телевиробництва, в тому числі краща режисура, сценарна і операторська робота.

Телевізійними преміями BAFTA TV Awards нагороджуються безпосередньо програми різних жанрів і форматів, а також кращі актори і ведучі.

Церемонії нагородження BAFTA TV Awards і BAFTA TV craft Awards повинні були відбутися навесні поточного року, проте були перенесені через пандемію COVID-19. Було вирішено, що вони відбудуться 17 і 31 липня.

“Чорнобиль” – 5-серійна історична драма, присвячена аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, ліквідації наслідків цієї аварії і розслідуванню її причин. Прем’єра міні-серіалу відбулася в 2019 році.