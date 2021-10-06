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Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 грн вже з 1 грудня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 грудня мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень. Уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду України на 18,5 млрд гривень.

Середа, 6 жовтня 2021, 16:29

Відповідну заяву Шмигаль зробив під час засідання Кабміну 6 жовтня.

За словами очільника Уряду, підвищення мінімальної пенсії відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 гривень.

“Це лише частина заходів із реалізації комплексного плану щодо підвищення соціальних стандартів для українців. Збільшення пенсій, зарплат та соціальних виплат відбувається та буде відбуватися на регулярній основі. Це обов’язок держави та українського Уряду”, – зазначив Шмигаль.

Мінімальну пенсію у розмірі 2600 гривень з 1 грудня отримають українці, які мають стаж 35 років.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік. Розмір доходів та видатків збільшено на 18,5 млрд гривень.

З 1 жовтня деякі категорії пенсіонерів в Україні почали отримувати щомісячні доплати у розмірі до 300 гривень.

  • 2 червня цього року Кабінет Міністрів затвердив створення робочої групи щодо запровадження накопичувальної пенсії в Україні.
  • Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що згідно з теперішньою солідарною пенсійною системою у 2028 році для виходу на пенсію в 60 років людині повинна мати 35 років робочого стажу.
Теги: Кабмін, мінімальна пенсія, пенсії, Пенсійний фонд

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