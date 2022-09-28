Верховна Рада планує прискорити бюджетний процес, щоб затвердити державний кошторис на 2023 рік не до 1 грудня, як передбачено законодавством, а до кінця чи до середини жовтня. Для цього народні обранці домовилися не продукувати "правковий спам", обмежившись лише невідкладними для країни пропозиціями. Зокрема стало відомо, що вже у жовтні мінімальна заробітна плата зросте до 6,7 тис. грн.

Про це голова бюджетного комітету ВРУ Юрій Аристов розповів в інтерв’ю Ukrinform.

Він зауважив, що є постанова Кабміну №590, яка регламентує черговість виплат під час воєнного стану. Насамперед – витрати на національну безпеку, оплату праці працівників бюджетних установ, соціальне та медичне забезпечення.

Аристов повідомив, що підвищення соціальних стандартів заплановано цього року. Мінімальна заробітна плата збільшиться у жовтні до 6,7 тис. грн, а у грудні зросте прожитковий мінімум.

Він наголосив, що у проєкті бюджету на наступний рік соціальний захист – один із пріоритетів, на який передбачено 403 млрд грн. Водночас мінімальна заробітна плата справді залишиться на рівні кінця 2022 року.