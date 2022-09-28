Про це голова бюджетного комітету ВРУ Юрій Аристов розповів в інтерв’ю Ukrinform.

Він зауважив, що є постанова Кабміну №590, яка регламентує черговість виплат під час воєнного стану. Насамперед – витрати на національну безпеку, оплату праці працівників бюджетних установ, соціальне та медичне забезпечення.

Аристов повідомив, що підвищення соціальних стандартів заплановано цього року. Мінімальна заробітна плата збільшиться у жовтні до 6,7 тис. грн, а у грудні зросте прожитковий мінімум.

Він наголосив, що у проєкті бюджету на наступний рік соціальний захист – один із пріоритетів, на який передбачено 403 млрд грн. Водночас мінімальна заробітна плата справді залишиться на рівні кінця 2022 року.

“Ми б дуже хотіли підвищувати соціальні стандарти, розуміючи, що в країні – висока інфляція. Але при цьому в нас йде війна, а у воєнний час – дуже чіткі пріоритети, і більшість населення до цього ставиться з розумінням”, – зазначив голова бюджетного Комітету ВР.