Про це голова бюджетного комітету ВРУ Юрій Аристов розповів в інтерв’ю Ukrinform.
Він зауважив, що є постанова Кабміну №590, яка регламентує черговість виплат під час воєнного стану. Насамперед – витрати на національну безпеку, оплату праці працівників бюджетних установ, соціальне та медичне забезпечення.
Аристов повідомив, що підвищення соціальних стандартів заплановано цього року. Мінімальна заробітна плата збільшиться у жовтні до 6,7 тис. грн, а у грудні зросте прожитковий мінімум.
Він наголосив, що у проєкті бюджету на наступний рік соціальний захист – один із пріоритетів, на який передбачено 403 млрд грн. Водночас мінімальна заробітна плата справді залишиться на рівні кінця 2022 року.
“Ми б дуже хотіли підвищувати соціальні стандарти, розуміючи, що в країні – висока інфляція. Але при цьому в нас йде війна, а у воєнний час – дуже чіткі пріоритети, і більшість населення до цього ставиться з розумінням”, – зазначив голова бюджетного Комітету ВР.
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