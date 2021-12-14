Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
Мінінфраструктури розглядає можливість придбання перших п’яти літаків Ан-158 у ДП “Антонов”, який входить до складу Укроборонпрому. Підписання відповідних контрактів очікується у першому-другому кварталі 2022 року.
“Наша країна – одна з небагатьох, котра вміє будувати літаки, має відповідні технології, виробництво, людей та знання. Бракувало лише державних замовлень. І зараз ми починаємо це робити для цивільної авіації”, – зазначив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час підписання меморандуму.
Пасажирські літаки вітчизняного виробництва планується використовувати на внутрішніх регіональних рейсах та на міжнародних рейсах на короткі відстані.
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