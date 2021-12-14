14 грудня Міністерство інфраструктури України та державний концерн Укроборонпром підписали меморандум щодо будівництва пасажирських літаків для новоствореного авіаперевізника "Українські національні авіалінії"

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Мінінфраструктури розглядає можливість придбання перших п’яти літаків Ан-158 у ДП “Антонов”, який входить до складу Укроборонпрому. Підписання відповідних контрактів очікується у першому-другому кварталі 2022 року.

“Наша країна – одна з небагатьох, котра вміє будувати літаки, має відповідні технології, виробництво, людей та знання. Бракувало лише державних замовлень. І зараз ми починаємо це робити для цивільної авіації”, – зазначив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час підписання меморандуму.

Пасажирські літаки вітчизняного виробництва планується використовувати на внутрішніх регіональних рейсах та на міжнародних рейсах на короткі відстані.