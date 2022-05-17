Про це повідомляє британська газета The Guardian.
“Потреби України у фінансуванні є значними. Уряд країни продовжує функціонувати завдяки винахідливості та хоробрості його чиновників”, – заявила Джанет Єллен.
Також міністерка додала, що, поки не відновиться збір податків, Україні необхідне фінансування для виплат заробітної плати солдатам, службовцям та пенсій пенсіонерам.
Кошти потрібні й для управління економікою, яка задовольняє основні потреби громадян. До того ж, найближчим часом Україні необхідно буде відновлювати критично важливі комунікації та послуги.
“Очевидно, що підтримка, яка наразі оголошена, буде недостатньою для основних потреб України”, – сказала Єллен.
- Нагадаємо, Сполучені Штати нададуть Україні додаткову фінансову допомогу в розмірі 500 мільйонів доларів.
- Також Україна обговорила із США шляхи вирішення паливної кризи – відбулася офіційна зустріч міністра інфраструктури Олександра Кубракова з повіреною у справах США Крістіною Квін та представниками посольства США в Україні. Сторони обговорили шляхи вирішення паливної кризи, викликаної обстрілами Росією енергетичної та транспортної інфраструктури.
- Італійська гуманітарна організація Cesvi виділяє 500 тисяч євро на відновлення Бучі, проте планує зібрати ще більше.