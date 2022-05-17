Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала союзників США посилити фінансову підтримку України. Вона заявила, що оголошених наразі коштів недостатньо для потреб країни, яка бореться з російським вторгненням.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

“Потреби України у фінансуванні є значними. Уряд країни продовжує функціонувати завдяки винахідливості та хоробрості його чиновників”, – заявила Джанет Єллен.

Також міністерка додала, що, поки не відновиться збір податків, Україні необхідне фінансування для виплат заробітної плати солдатам, службовцям та пенсій пенсіонерам.

Кошти потрібні й для управління економікою, яка задовольняє основні потреби громадян. До того ж, найближчим часом Україні необхідно буде відновлювати критично важливі комунікації та послуги.

“Очевидно, що підтримка, яка наразі оголошена, буде недостатньою для основних потреб України”, – сказала Єллен.