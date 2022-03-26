Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова відмовилась їхати до Угорщини на зустріч голів оборонних відомств Вишеградської четвірки через позицію Будапешта щодо російської агресії проти України.

Про це Чернохова сповістила у своєму Twitter.

Як відомо, зустріч міністрів оборони країн Вишеградської групи (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина) запланована на 23-24 березня. Чернохова відмовилася від поїздки, оскільки її обурює відмова уряду Угорщини підтримувати санкції ЄС проти РФ.

“Я особисто не поїду в Угорщину на зустріч міністрів оборони V4. Наступного тижня у них вибори, і мені не годиться брати участь у (передвиборчій – ред.) кампанії там. Я завжди підтримувала V4, і мені дуже шкода, що дешева російська нафта важливіша для угорських політиків, ніж українська кров”, – пояснила Яна Чернохова.

Do Maďarska na setkání ministrů obrany V4 (st-čt) osobně nepojedu. Příští týden mají volby a není správné, abych se tam podílela na kampani. Vždycky jsem V4 podporovala a velmi mě mrzí, že pro maďarské politiky je teď levná ruská ropa důležitější než ukrajinská krev.#SlavaUkraini — Jana Černochová (@jana_cernochova) March 25, 2022

Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція разом Туреччиною та Грецією готуються до “гуманітарної операції” в Україні. Мета цієї операції – вивезти з оточеного російськими окупантами Маріуполя мирних мешканців.

25 березня, президент США Джо Байден у Польщі, заявив, що “в українського народу багато холоднокровності та мужності”. За його словами, наразі світ та США містяться “в точці перегину”.