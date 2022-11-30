Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що отримав обіцянку від міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт представити німецькому уряду пропозицію щодо розгортання систем протиповітряної оборони Patriot на території України.

Про це він повідомив у Twitter.

Блащак зауважив, що під час розмови 30 листопада він ще раз переконав главу Міноборони ФРН, що розміщення Patriot на території України підвищить безпеку і Польщі, й України.

За його словами, Ламбрехт заявила, що представить цю пропозицію в уряді.

“Я сподіваюся на схвалення”,- зазначив польський міністр, наголосивши, що заявив про підтримку цією пропозиції під час можливих переговорів на форумі НАТО.

Podczas dzisiejszej rozmowy ponownie przekonywałem 🇩🇪 MON, że rozstawienie Patriot na 🇺🇦 zwiększy bezpieczeństwo 🇵🇱i🇺🇦. Ch. Lambrecht zadeklarowała, że przedstawi tę propozycję w ramach rządu. Liczę na akceptację. Zapowiedziałem wsparcie podczas ewentualnych rozmów na forum NATO. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 30, 2022

Раніше у Берліні пояснили, що ППО Patriot, які ФРН запропонувала Польщі, призначені для використання на території НАТО, протиставляючи вимогам Варшави відправити цю систему в Україну.

Згодом стало відомо, що у Німеччині обговорюють наполягання Польщі щодо відправлення до України німецьких зенітно-ракетних систем Patriot.

Окрім цього, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати “дуже зосереджені” на забезпеченні України системами ППО.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається на нові переговори країн-учасниць Північноатлантичного альянсу щодо постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО має дати сигнал про необхідність активізувати зусилля для надання Києву систем ППО. Він наголосив, що це має стосуватися як постачання запчастин і боєприпасів, так і навчання армійців.

Довідка. Patriot — американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовується армією США і її союзниками. Виробляється компанією Raytheon, що розташована в США. Це складна багатоцільова система, призначена для збивання літаків, балістичних або крилатих ракет. Окрім США, цією системою керують 17 країн, зокрема Румунія та Польща.