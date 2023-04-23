Міністерка оборони: Іспанські танки Leopard 2 вже прямують до України

Про це інформує CNN.
Роблес зауважила журналістам, що танки покинули Сантандер “разом з 20 важкими транспортними засобами”, а подорож морем займе від п’яти до шести днів.
“Через шість днів вони будуть в Україні”, – зазначила вона.
Міністерка заявила минулого тижня, що ще чотири танки Leopard, на додаток до нинішніх шести, будуть відправлені “якнайшвидше” в Україну після ремонту.
Загалом 40 членів танкового екіпажу та 15 механіків вже пройшли навчання в Іспанії.
Протягом усього російського вторгнення Україна покладалася на застарілі танки радянських часів і зверталася до Заходу з проханням отримати сучасні танки для посилення сил Києва.
Відносно низькі вимоги до технічного обслуговування Leopard порівняно з іншими моделями танків означає, що він буде особливо добре відповідати потребам українців, вважають експерти.
Кілька армій по всьому світу використовують Leopard, і вважається, що по всій Європі розкидано близько 2000 машин Leopard 2 різного рівня готовності.
Міністерка оборони Іспанії заявила минулого місяця, що танки спорядять після Великодня, вони мали пройти ремонт та випробування на заводі в Кордові, на півдні Іспанії.
Танки Leopard 2 розглядаються як життєво необхідна сучасна військова техніка, яка зміцнить сили Києва. Відносно низькі вимоги до обслуговування танків порівняно з іншими моделями змушують експертів вважати, що Leopard можуть швидко допомогти Україні.
Раніше міністерка оборони Маргарита Роблес повідомила про те, що Іспанія планує найближчими днями відправити в Україну шість танків Leopard 2A4.
Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (це визнання він ділить із французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним із найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.
- У Данії заявили, що разом із Нідерландами до України направлять 14 танків Leopard 2. Утім, це відбудеться не цього року.
- За підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” міністерка національної оборони Гелена Каррейрас повідомила, що Португалія передасть Україні 5 бронеавтомобілів.
- 7 лютого під час неоголошеного візиту до Києва, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН, Данія та Нідерланди спільно постачать Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року.