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Міністерка оборони: Іспанські танки Leopard 2 вже прямують до України

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що шість танків Leopard 2, які прямують в Україну, вийшли з іспанського портового міста Сантандер на півночі Іспанії та прямують до місця призначення.

Неділя, 23 квітня 2023, 19:28
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Про це інформує CNN.

Роблес зауважила журналістам, що танки покинули Сантандер “разом з 20 важкими транспортними засобами”, а подорож морем займе від п’яти до шести днів.

“Через шість днів вони будуть в Україні”, – зазначила вона.

Міністерка заявила минулого тижня, що ще чотири танки Leopard, на додаток до нинішніх шести, будуть відправлені “якнайшвидше” в Україну після ремонту.

Загалом 40 членів танкового екіпажу та 15 механіків вже пройшли навчання в Іспанії.

Протягом усього російського вторгнення Україна покладалася на застарілі танки радянських часів і зверталася до Заходу з проханням отримати сучасні танки для посилення сил Києва.

Відносно низькі вимоги до технічного обслуговування Leopard порівняно з іншими моделями танків означає, що він буде особливо добре відповідати потребам українців, вважають експерти.

Кілька армій по всьому світу використовують Leopard, і вважається, що по всій Європі розкидано близько 2000 машин Leopard 2 різного рівня готовності.

Міністерка оборони Іспанії заявила минулого місяця, що танки спорядять після Великодня, вони мали пройти ремонт та випробування на заводі в Кордові, на півдні Іспанії.

Танки Leopard 2 розглядаються як життєво необхідна сучасна військова техніка, яка зміцнить сили Києва. Відносно низькі вимоги до обслуговування танків порівняно з іншими моделями змушують експертів вважати, що Leopard можуть швидко допомогти Україні.

Раніше міністерка оборони Маргарита Роблес повідомила про те, що Іспанія планує найближчими днями відправити в Україну шість танків Leopard 2A4.

Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (це визнання він ділить із французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним із найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.

Теги: Leopard 2, Іспанія, озброєння Україні, танки

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