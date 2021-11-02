Міністерка енергетики Ізраїлю Карін Ельгаррар не змогла потрапити на кліматичну конференцію ООН, що відбувалася у Глазго (Шотландія, Сполучене Королівство), через відсутність умов для інвалідних візків

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

1 листопада ізраїльська делегація витратила дві години, намагаючись доставити Ельгаррару до місця проведення кліматичної конференції. Але через те, що локація не була повністю пристосована для інвалідних візків, зусилля виявилися марними, і міністерка не змогла потрапити до будівлі.

Карін Ельгаррар страждає на м’язову дистрофію та використовує інвалідний візок для пересування.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід, сказав, що “неможливо захистити наше майбутнє та впоратися з кліматичною кризою, не переймаючись людьми та не забезпечуючи доступності для людей з обмеженими можливостями”.

“Мене турбує, що Карін Ельгаррар не змогла бути присутньою на засіданнях на кліматичній конференції. Я глибоко та щиро перепрошую її. Ми хочемо, щоб саміт був гостинним та інклюзивним”, – сказав він.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт розкритикував організаторів кліматичної конференції за доступність локації для людей з інвалідністю та погрожував скасувати свій виступ на заході у вівторок.

Сама Карін Ельгаррар сказала, що її перепросив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон.

“Він (Борис Джонсон – ред.) був дуже добрим і доброзичливим. Він перепросив. Звичайно, я це прийняла. Я сподіваюся, що це більше не повториться”, — сказала міністерка.

Джонсон також запросив Ельгаррару на спільну зустріч зі своїм ізраїльським колегою.