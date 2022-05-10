Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Бербок дала короткі коментарі в церкві Бучі, де українська прокуратура документує воєнні злочини, скоєні російськими військами.
Вона також прогулялася містом, щоб сфотографувати ситуацію на місцях у супроводі генерального прокурора України Ірини Венедіктової.
Бербок є першим членом німецького уряду, котра прибула в Україну після початку повномасштабної війни, і її поїздка відбулася після періоду дипломатичної напруги між Німеччиною та Україною, зазначають у CNN.
Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував відвідати Київ у квітні зі спільною поїздкою з главами держав Польщі, Литви, Латвії та Естонії, але українські посадовці не мали наміру розширювати список учасників анонсованої зустрічі.
Рішення було прийнято на тлі постійної критики щодо тісних стосунків Штайнмаєра з РФ на його попередній посаді міністра закордонних справ, а також критики з боку Києва щодо того, що Німеччина вагається відносно надання вкрай необхідної військової підтримки Україні.
На початку травня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після відмови у візиті Штайнмаєру.
Але суперечку вирішили 5 травня, коли Штайнмаєр і Зеленський провели телефонну розмову, повідомили в Офісі президента ФРН.
- Нагадаємо, 9 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент РФ Путін своїми діями та висловлюваннями поставив під загрозу мир в усій Європі. І зазначив, що ФРН продовжить споряджати озброєння до України, оскільки іншого вибору керівництво РФ їм не залишило.
- Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звинуватив Путіна у вбивствах, брехні та віроломному спотворенні історії. Водночас наголосив на повній підтримці України.
- Стало відомо, що Німеччина надала Україні кілька десятків броньованих зенітних машин. Після дебатів щодо передавання важкого озброєння це стало серйозною зміною в політиці, яку схвалив уряд ФРН.
- Також міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту.