Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 травня перебуває в Україні з візитом, що розпочався з поїздки до Бучі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Бербок дала короткі коментарі в церкві Бучі, де українська прокуратура документує воєнні злочини, скоєні російськими військами.

Вона також прогулялася містом, щоб сфотографувати ситуацію на місцях у супроводі генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Бербок є першим членом німецького уряду, котра прибула в Україну після початку повномасштабної війни, і її поїздка відбулася після періоду дипломатичної напруги між Німеччиною та Україною, зазначають у CNN.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував відвідати Київ у квітні зі спільною поїздкою з главами держав Польщі, Литви, Латвії та Естонії, але українські посадовці не мали наміру розширювати список учасників анонсованої зустрічі.

Рішення було прийнято на тлі постійної критики щодо тісних стосунків Штайнмаєра з РФ на його попередній посаді міністра закордонних справ, а також критики з боку Києва щодо того, що Німеччина вагається відносно надання вкрай необхідної військової підтримки Україні.

На початку травня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після відмови у візиті Штайнмаєру.

Але суперечку вирішили 5 травня, коли Штайнмаєр і Зеленський провели телефонну розмову, повідомили в Офісі президента ФРН.