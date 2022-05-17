Про це повідомляє шведська суспільна телемовна компанія “SVT”.

“Це сприймається як велика, серйозна подія, як крок, який ми вважаємо найкращим для Швеції”, — прокоментувала міністерка.

Вона додала, що заяву Швеції подуть разом із Фінляндією. Історичне голосування фінського парламенту очікується сьогодні ввечері.

Також сьогодні парламент Фінляндії проголосує за заявку країни в НАТО. Водночас президент Саулі Нііністьо, який має ухвалити фінальне рішення про подання заявки, ймовірно ухвалить його дистанційно. Наразі він перебуває з візитом у Швеції на запрошення короля Карла XVI Густава.