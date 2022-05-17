Про це повідомляє шведська суспільна телемовна компанія “SVT”.
“Це сприймається як велика, серйозна подія, як крок, який ми вважаємо найкращим для Швеції”, — прокоментувала міністерка.
Вона додала, що заяву Швеції подуть разом із Фінляндією. Історичне голосування фінського парламенту очікується сьогодні ввечері.
Також сьогодні парламент Фінляндії проголосує за заявку країни в НАТО. Водночас президент Саулі Нііністьо, який має ухвалити фінальне рішення про подання заявки, ймовірно ухвалить його дистанційно. Наразі він перебуває з візитом у Швеції на запрошення короля Карла XVI Густава.
- Вчора міністри закордонних справ Латвії, Естонії та Литви підтримали плани Швеції та Фінляндії щодо вступу в НАТО. У спільній заяві міністри назвали ці рішення “історичними” і зазначили, що вони “зроблять усе необхідне, щоб допомогти обом країнам”.
- Нагадаємо, 15 травня президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що країна офіційно вирішила подати заявку на вступ до НАТО. Він зазначив, що до цього рішення Фінляндію підштовхнула агресія РФ проти України.
- Соціал-демократична партія Швеції вирішила, що країна працюватиме над заявкою на вступ до НАТО. Рішення країни прискорила збройна агресія РФ проти України.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про “швидкий вступ” Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, якщо країни подадуть відповідні заявки.
- Водночас президент Хорватії Зоран Міланович має намір ветувати вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, якщо представлятиме країну на майбутньому Північноатлантичному саміті.