Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ країни до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє шведська суспільна телемовна компанія “SVT”.

“Це сприймається як велика, серйозна подія, як крок, який ми вважаємо найкращим для Швеції”, — прокоментувала міністерка.

Вона додала, що заяву Швеції подуть разом із Фінляндією. Історичне голосування фінського парламенту очікується сьогодні ввечері.

Також сьогодні парламент Фінляндії проголосує за заявку країни в НАТО. Водночас президент Саулі Нііністьо, який має ухвалити фінальне рішення про подання заявки, ймовірно ухвалить його дистанційно. Наразі він перебуває з візитом у Швеції на запрошення короля Карла XVI Густава.