Про це сповіщає CNN.

Як повідомляється, фото із зображенням Марлен Ск’яппи прикрасило обкладинку журналу, в якому також опублікували інтерв’ю міністерки на 12 сторінок. У ньому посадовиця ділиться своїми поглядами на права жінок та міркуваннями про ЛГБТ-спільноти.

Зазначено, що для обкладинки “Playboy” міністерка обрала білу сукню.

Також додається, що Ск’яппа давно виступає із закликами до захисту прав жінок і у 2017 році була призначена головою новоствореного Міністерства ґендерної рівноправності. Завдяки їй було прийнято закон, що передбачає штрафи за сексуальні домагання. Зокрема, ідеться про ситуації, коли жінкам кричать вслід чи переслідують їх вулицях.

Наголошено, що зовнішній вигляд міністерки розкритикувала прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн, назвавши фотосесію Ск’яппи “недоречною, особливо нині”.

Довідка: Playboy — це американський чоловічий лайф-стайл журнал розважального характеру. Він був заснований в Чикаго в 1953 році Г’ю Гефнером і його колегами, і частково був фінансований за рахунок кредиту від матері Гефнера сумою в $1000. Видання відоме своїми фотографіями оголених і напівоголених моделей.