Міністерство цифрової трансформації створило список осіб, що критикують діяльність відомства, зокрема, через поводження з відкритими даними. Список опинився у вільному доступі.

Про це повідомили розробник системи аналізу відкритих даних Clarity Project Ярослав Гарагуц та фахівець з відкритих даних Ренат Насрідінов, що потрапили до цього списку.

Після дискусії довкола відкритих даних, у якій брали участь зазначені особи, міністерство підготувало документ, у якому, серед іншого, було зібрано поіменний список тих, хто критикує відомство.

Відповідний документ під назвою “Відкриті дані | для ознайомлення” було розміщено в сервісі Google Docs. Активісти відшукали його за допомогою пошуковика.

В архівованій версії, яку зробив Гарагуц, можна побачити, що документ містив 8 пунктів. Кожен з них був пов’язаний з питанням відкритих даних та комунікацією щодо цього:

Кейси‌ ‌та‌ ‌життєві‌ ‌ситуації‌ ‌(довідковий матеріал)

‌Інші‌ ‌позитивні‌ ‌кейси,‌ ‌які‌ ‌можна‌ ‌використовувати‌ ‌у‌ ‌комунікації, українські ‌(довідковий матеріал)

Міжнародні‌ ‌кейси‌ ‌та‌ ‌цифри,‌ ‌які‌ ‌можна‌ ‌використовувати‌ ‌для‌ ‌прикладу‌ ‌(довідковий матеріал)

Місце‌ ‌України‌ ‌у‌ ‌сфері‌ ‌відкритих‌ ‌даних‌ ‌в‌ ‌світі‌ ‌(добірка тематичних матеріалів)

‌Список‌ ‌людей‌ ‌та‌ ‌організацій,‌ ‌які‌ ‌критикують‌ ‌Мінцифри‌ (поіменний перелік)

Приклади‌ ‌комунікації‌ ‌відкритих‌ ‌даних‌ ‌з‌ ‌боку‌ Гройсмана (добірка дописів експрем’єра)

Найближчий‌ ‌календар‌ ‌(список тематичних івентів)

‌Діюча‌ ‌комунікація‌ ‌(добірка статей на тему)

П’ятий пункт привернув особливу увагу користувачів. Автори документу визначили п’ять осіб (‌Ярослав‌ ‌Гарагуц‌, Альна‌ ‌Гринько‌, Надія‌ ‌Бабинська‌, ‌Ренат‌ ‌Насрідінов‌, Кирил‌ ‌Захаров‌) та одну організацію (‌OpenUp.За‌ ‌все‌ ‌відкрите‌), яких було позначено як тих, що “‌вважають,‌ ‌що‌ ‌Мінцифра‌ ‌робить‌ ‌або‌ ‌мало,‌ ‌або‌ ‌неправильно”.

Згідно зі скріншотами, що надав Гарагуц, налаштуваннями конфіденційності документу було встановлено, що історію переглядів можуть бачити тільки користувачі в домені Ministry of digital transformation.

В переліку тих, хто переглядав документ, був керівник експертної групи з відкритих даних Мінцифри Михайло Корнєєв.

Наразі оригінальний документ видалений.

Перед видаленням його було зачищено радницею з питань комунікацій очільника Мінцифри Юлією Абрамовою. Це сталося вже після того, як скріншоти документу потрапили у соцмережі.

У Мінцифрі наразі не коментували зміст цього документу та його появу.