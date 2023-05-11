Прем'єр-міністр Денис Шмигаль спільно з першою леді України Оленою Зеленською провели чергове засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я, на якому міністерства представили сім пріоритетних проєктів Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

Про це пише Урядовий портал.

“Магістральним напрямом є створення сервісів у громадах. Вони максимально наближені до громадян, тому зможуть ефективно сприяти їхній адаптації та соціалізації. Не менш важливою є роль обласних адміністрацій. Дуже важливо й надалі будувати мережу сервісів та послуг, які будуть реалізовувати нашу програму ментального здоров’я”, — відзначив Шмигаль.

Також прем’єр-міністр нагадав про предмет попередніх засідань МКР: опрацьовано Дорожню карту, проаналізовано результати аудиту потреб і ресурсів у сфері ментального здоров’я. Окремо Шмигаль наголосив, що тепер треба визначити, якими конкретними механізмами можна посилити стійкість кожної людини та відновити її ментальне здоров’я.

Зі свого боку Уряд розпочав реформу медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій.

Прем’єр-міністр подякував Верховній Раді за два закони, які вже ухвалені та які максимально спростять роботу ВЛК для військових, ветеранів і поранених бійців.

“Мінімум бюрократії, ніяких черг під лікарськими кабінетами, доступність усіх державних сервісів. Такі результати очікуємо від реформи ВЛК та МСЕК. Вже зараз збільшено кількість ВЛК. У тестовому режимі запрацювали електронні черги до комісій. МСЕК будуть комплексно реформовані на основі сучасних міжнародних стандартів. Маємо подбати про повернення кожної людини до повноцінного функціонування, спроможності самостійно дбати про себе і своїх близьких”, — зазначив він.

Очільник Уряду висловив вдячність першій леді України Олені Зеленській за ініціативу розробки програми ментального здоров’я.

Вона, своєю чергою, наголосила, що здобути результат, відчутний для людини, можна лише завдяки спільним діям. Адже компонент ментального здоров’я — повсюдний та однаково важливий і в освітній сфері, і в соціальній, і в секторі безпеки та оборони, і в галузі культури.

“Психосоціальна послуга має бути поруч — у кабінеті сімейного лікаря, школі, ЦНАПі, центрі зайнятості, податковій, поліції, центрі соціальних послуг тощо. І це має бути не лише близько, а й гнучко”, — додала дружина президента.

Члени Міжвідомчої координаційної ради під час засідання ознайомилися з сімома пріоритетними проектами Всеукраїнської програми ментального здоров’я. Це проекти від МОЗ, Міноборони, Мінветеранів, Мінсоцполітики, Міністерства освіти, МВС та Мінмолодьспорту.

За підсумками засідання відповідним міністерствам дано завдання затвердити концепції пріоритетних проектів та плани їх впровадження. А також МКІП, Мінцфири, Мінреінтеграції, Мінекономіки та Мін’юсту — розробити й представити пріоритетні галузеві проекти на наступному засіданні Міжвідомчої координаційної ради.