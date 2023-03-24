Про це свідчить відповідне рішення, опубліковане на сайті міністерства.
Зазначається, що нові обмеження торкнуться особистого літака Лукашенка, членів Центральної виборчої комісії Білорусі, а також Білоруського автомобільного заводу та Мінського автомобільного заводу.
Відтепер усе майно, що належить зазначеним фізичним та юридичним особам, і які знаходяться у Сполучених Штатах, у володінні або під контролем осіб із США, заблоковано.
За словами заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браяна Нельсона, авторитарний режим Лукашенка покладається на державні підприємства та ключових посадових осіб для отримання значних доходів, які дозволяють здійснювати репресивні дії проти білоруського народу.
- 9 березня самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко підписав закон “Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності”, котрий зокрема передбачає найвищу міру покарання у країні за “держзраду” для посадовців та військових.
- Російські військові планують здійснити масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Висвітлення подій доручено пропагандисту Володимиру Соловйову.