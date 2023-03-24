У міністерстві фінансів США запровадили нові економічні санкції проти Білорусі. Так, під санкціями опинився, зокрема самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко з його майном.

Про це свідчить відповідне рішення, опубліковане на сайті міністерства.

Зазначається, що нові обмеження торкнуться особистого літака Лукашенка, членів Центральної виборчої комісії Білорусі, а також Білоруського автомобільного заводу та Мінського автомобільного заводу.

Відтепер усе майно, що належить зазначеним фізичним та юридичним особам, і які знаходяться у Сполучених Штатах, у володінні або під контролем осіб із США, заблоковано.

За словами заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браяна Нельсона, авторитарний режим Лукашенка покладається на державні підприємства та ключових посадових осіб для отримання значних доходів, які дозволяють здійснювати репресивні дії проти білоруського народу.