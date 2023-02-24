Міністерство фінансів США разом з партнерами G7 ("Великої сімки") запровадили нові економічні санкції проти Російської Федерації. Обмеження стосуються понад 200 фізичних та юридичних осіб, зокрема як російських, так і країн у Європі, Азії та на Близькому Сході, де підтримують агресію РФ.

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів США.

Зазначається, що у координації з партнерами та союзниками по G7, міністерство фінансів та Державний департамент США запровадять широкі санкції проти ключових секторів, що генерують доходи, з метою подальшої деградації економіки РФ та зменшення її спроможності вести війну проти України.

“Ми запровадимо санкції проти додаткових суб’єктів, пов’язаних з російською оборонною та технологічною промисловістю, зокрема тих, хто відповідає за поповнення російських запасів санкційних товарів або створює умови для ухилення від російських санкцій”, — йдеться в повідомленні.

Нові обмеження торкнуться металургійного та гірничодобувного секторів російської економіки, сектору фінансових послуг, організацій, що керують капіталом та суб’єктів, які допомагають росіянам обходити санкції.

Очікується, що санкції призведуть до підвищення тарифів на понад 100 російських металів, мінералів та хімічних продуктів на суму близько 2,8 мільярда доларів для РФ. Також значно збільшиться вартість алюмінію, виплавленого або відлитого в Росії.

Загалом запроваджено обмеження проти 22 фізичних та 83 юридичних осіб.