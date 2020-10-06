Про це повідомили у пресслужбі МКІП.
“Це важливий крок в рамках підготовки номінації культури приготування борщу до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства UNESCO, яку здійснює Громадська організація “Інститут культури України”, – йдеться у повідомленні.
Кулінарний експерт, голова громадської організації “Інститут культури України” Євген Клопотенко прокоментував цю подію. Його слова приводить сайт ГО.
“Ця ініціатива в мене з’явилася рік тому. Я зібрав однодумців: фольклористів, істориків, аналітиків, людей, які мають відношення до культурної спадщини. Ми об’єдналися в громадську організацією і пройшли нелегкий процедурний шлях. І сьогодні борщ вже в цьому списку”, – сказав Клопотенко.
Також повідомляється, що до Національного переліку увійдуть:
- Технологія створення клембівської сорочки “з квіткою”;
- Великоднє гуляння “Водити Володаря” в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області;
- Борщівська народна вишивка;
- Карпатське ліжникарство.
- Раніше повідомлялося, що “Google Україна” запустила проект з популяризації культурно-історичної спадщини “Автентична Україна”.