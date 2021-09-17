Про це повідомили в Офісі Омбудсмана України.

В Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зазначили, що Офіс отримує численні звернення військових ЗСУ та членів їхніх родин щодо невиплати грошового забезпечення та допомоги.

За інформацією Офісу, на поточний момент заборгованість Міністерства оборони становить 1 млрд 465,8 млн гривень.

З них 1 млрд 271 млн гривень – це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення. Фінансування “бойових виплат” військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил, припинено.

Омбудсманка надіслала запис на адресу першого віцепрем’єра — міністра економіки Олексія Любченка з вимогою розглянути на черговому засіданні Міжвідомчої робочої групи ситуацію навколо заборгованості.

“Ситуація з додержанням прав військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх сімей перебуває на особистому контролі Уповноваженого”, — запевнили в омбудсмана.