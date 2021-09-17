Про це повідомили в Офісі Омбудсмана України.
В Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зазначили, що Офіс отримує численні звернення військових ЗСУ та членів їхніх родин щодо невиплати грошового забезпечення та допомоги.
За інформацією Офісу, на поточний момент заборгованість Міністерства оборони становить 1 млрд 465,8 млн гривень.
З них 1 млрд 271 млн гривень – це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення. Фінансування “бойових виплат” військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил, припинено.
Омбудсманка надіслала запис на адресу першого віцепрем’єра — міністра економіки Олексія Любченка з вимогою розглянути на черговому засіданні Міжвідомчої робочої групи ситуацію навколо заборгованості.
“Ситуація з додержанням прав військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх сімей перебуває на особистому контролі Уповноваженого”, — запевнили в омбудсмана.
- Нагадаємо, що в червні Кабмін погодив виділення 800 млн гривень з COVID-фонду на доплати військовим, поліціянтам, медикам відомчих лікарень. Найбільше коштів — майже 700 млн — отримала поліція.
- Партія “Європейська Солідарність” пропонує спрямувати кошти, які Україна отримала в рамках глобальної ініціативи МВФ, на виплату пенсіонерам 13-тої пенсії, погашення боргів військовим, збільшення обсягу субсидій і поповнення ковідного фонду для підтримки лікарів та хворих.